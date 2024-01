Chiara Ferragni, la crisi con Fedez e il weekend in montagna (da sola), lei toglie i commenti sui social e risponde: «Ora basta, risponderò solo alla magistratura»

Un weekend in montagna con mamma e figli, lontano dalla bufera che l'ha travolta dopo il caso del pandoro Balocco ma anche da Fedez e dalle voci che parlano di un matrimonio in crisi e di una forte frizione tra i due. Chiara Ferragni "scappa" da Milano e si prende una pausa. Non dai social, però, dove da qualche giorno è tornata a condividere momenti di vita con i suoi follower.

Il weekend in montagna

La Ferragni, indagata per lo scandalo legato ai pandori Balocco, è tornata a postare chiudendo però la possibilità di commentare ai follower, che sono scesi a quota 29.4 milioni. Per lei destinazione montagna, da dove ha pubblicato una serie di foto con i figli Leone e Vittoria, mamma Marina e la sorella Valentina. Le gare in slittino, i pranzi in rifugio, lo sfondo delle montagne dove Chiara cerca un po' di pace. Istantanee di un ritorno alla vita normale con la famiglia come punto di riferimento.

La crisi con Fedez

E Fedez? Il rapper non ha accompagnato la famiglia questo weekend: di lui non c'è traccia, nè nelle storie della moglie, né sui suoi social.

Sembra che in casa Ferragnez l'aria sia un po' tesa. Dopo il caso del pandoro Balocco le strategie utilizzate dalla coppia sono infatti molti diverse. Lei è riapparsa sui social con aria candida condividendo foto di figli, senza mai più accennare alla bufera che l'ha coinvolta. Lui, invece, che se ne va in giro solo soletto a spasso con il suo cane Paloma, ha deciso di reagire ma i suoi interventi - non proprio pacati sui social - non sono piaciuti nè a Chiara, nè al team di esperti che sta provando a risollevare l'immagine dell'influencer.

Il nuovo comunicato della Ferragni

Intanto in una nota stampa, Ferragni fa sapere che «in seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione, anche in qualità di amministratore delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl, risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto». Le parole dell'imprenditrice arrivano dopo il primo comunicato dello scorso 8 gennaio quando è arrivata la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per truffa aggravata. Anche allora aveva ribadito che era serena, che ha sempre agito in buona fede e che ha la massima fiducia nella magistratura.