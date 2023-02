Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Beccati insieme al ristorante di Cannavacciuolo. È giallo su una fede sparita

Chiara Ferragni e Fedez dopo Sanremo 2023 la telenovela continua. Ora lei sembra non indossare più la fede e i fan tremano. L'imprenditrice digitale ieri, dopo essere stata con i figli (da sola con il padre) in un noto agriturismo, ha postato un video dalla sua cabina armadio. Chiara indossa gonna e sciarpa in tartan rosso, abbinati a dolcevita e cappotto neri. Ma all'anulare sinistro non ha piu' la fede. Le voci di un amore al capolinea si fanno sempre piu' vorticose. Da quel bacio con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston tutto è cambiato. Nessuna foto insieme e nessuna smanceria social. Ed è questo silenzio che fa preoccupare i fan. Lo stesso Fedez, d'altronde poche settimane fa, in un'intervista aveva confessato che «quando io e Chiara non facciamo storie su Instagram è perché abbiamo litigato».

Fedez e Ferragni, il rapper su Instagram pubblica la canzone dedicata a Chiara, poi cancella la storia. «Tu la mia calamita, io la tua calamità»

Ferragni e Fedez, stanno in crisi?

C'è chi dice siano addirittura arrivati a incontrare un avvocato divorzista, altri parlano di una visita da uno psicologo di coppia. E poi c'è l'immancabile complottista, che tutto sommato forse non ha poi tanto torto, che parla di una strategia di marketing pensata per lanciare la loro serie tv.

Le teorie social

La loro assenza social allarma i follower e nel frattempo non si parla di altro. Chiara e Fedez e la loro "crisi" sono riusciti a mettere in ombra anche il gesto folle di Blanco che ha spaccato i fiori sul palco dell'Ariston. Ora i riflettori sono tutti puntati su loro: si stanno separando?

Fedez-Ferragni, perché lui non posta nulla? «Vuol dire che abbiamo litigato». E lei va in gita con i bambini (e con il suocero)

Il video che smentisce tutto

Probabilmente no, perché se su Instagram continuano a restare in silenzio, facendo si che il tam tam di ipotesi su una presunta crisi non sta facendo altro che metterli al centro dell'attenzione pubblica, lontano dai social Chiara Ferragni e Fedez proseguono la loro normale vita di coppia. È di poche ore fa un video caricato su TikTok di Chiara e Fedez di fronte all'ingresso di Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo. È proprio lo chef ad accoglierli sorridente e a portarli all'interno della struttura. Ma perchè allora i due non hanno postato nulla sui loro social? A dimostrare che il video è di ieri ci sono due dettagli: il primo è il taglio di capelli della Ferragni che ha sfoggiato per la prima volta a sanremo e il secondo è il suo outfit. Chiara infatti indossa lo stesso look che aveva mostrato nelle stories dalla sua cabina armadio. Si proprio quella gonna in tartan e quei mocassini neri.

Fedez-Ferragni e la diatriba familiare, Osho: «Sono sicuro che offrirà ancora molto»

Il giallo continua ad appassionare i fan

Insomma è evidente che i due abbiano trascorso la serata di ieri insieme. Ma per quale motivo hanno deciso di tacerlo ai loro follower proprio nei giorni in cui la loro presunta crisi è diventata un fatto di interesse nazionale (cosa della quale sono pienamente consapevoli)? Insomma ci mancava questo video a confondere ancora di piu' le carte in tavola. Anche se ormai la teoria dei complottisti che parlava di startegia di marketing, per molti, sembra la piu' accreditata.