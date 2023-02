Chiara Ferragni e Fedez, è crisi vera: «Lui cerca ospitalità dagli amici, ma nessuno lo vuole»

Nessuna messinscena. La crisi in casa Ferragnez sarebbe vera e sarebbe anche molto peggio di quanto si possa immaginare. Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, il rapporto con Chiara Ferragni sembra essersi incrinato definitivamente e la rottura tra i due sembra, ormai, inevitabile. Il mondo del gossip si scatena sulla coppia più chiacchierata del momento e, adesso, spunta un'indiscrezione che ha davvero dell'incredibile: il rapper avrebbe tentato di abbandonare il tetto coniugale.

Crisi vera

Mentre le loro vite lavorative procedono senza alcun intoppo, sui social network la coppia non dà segni tangibili di una possibile tregua o pace. Il duo, che ha fatto dei social la loro forza, non appare più insieme da quel famoso sabato 11 febbraio, serata conclusiva del Festival di Sanremo, quando è andato in scena il siparietto hot più discusso del momento. A Chiara Ferragni non è andato proprio giù il bacio in diretta e il rischio di separazione è sempre più concreto. La loro crisi è vera e conclamata e Vanity Fair lancia un'indiscrezione “bomba” che vedrebbe Fedez sempre più lontano dall'imprenditrice digitale.

In attesa della pace

Oltre al gelo social e all'indiscrezione secondo cui ci sarebbe stato uno «sfratto» dal letto matrimoniale, c'è un nuovo dettaglio che dice molto dello stato delle cose. Fedez avrebbe cercato ospitalità da amici, sempre secondo quanto riportato da Vanity Fair, nel tentativo di raffreddare la rabbia di lei. Ma il piano sarebbe andato a vuoto. Nessuno, infatti, tra la cerchia di amicizie di Fedez, vorrebbe essere coinvolto nello scandalo mediatico che ha coinvolto la coppia più potente di Instagram. E il risultato è inevitabile: lui dorme sul divano, nell'attico di City Life, a Milano, in attesa di una pace che si fa sempre più complicata.

Nessun commento

I Ferragnez, intanto, continuano a non commentare le voci sulla presunta crisi di coppia deflagrata dopo Sanremo. Sta di fatto, però, che Chiara Ferragni, in questi giorni impegnata con la Fashion Week di Milano, continua a mostrarsi sui social come se il marito non esistesse, mentre lui, ad eccezion fatta per il lancio del suo nuovo podcast «Wolf» e l’attacco nei confronti della giornalista che indagava sulla sua omosessualità, non posta quasi più nulla. I tanti fan della coppia devono preprararsi alla crisi coniugale dell'anno? È ancora presto per dirlo, ma gli indizi portano verso quell'ipotesi.