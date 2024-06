«Chiara Ferragni e Fedez, guerra totale: lui ha chiesto di non mostrare più i figli sui social, nemmeno di spalle»

Nessuna speranza per il ritorno dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez si trovano entrambi a Forte dei Marmi, ma non potrebbero essere più distanti di così. La coppia, infatti, secondo alcune indiscrezioni sarebbe ai ferri corti e il rapper avrebbe avanzato una richiesta molto particolare all'ormai ex moglie. Dopo aver chiesto alla Ferragni di non mostrare più il volto dei figli Leone e Vittoria, Fedez sarebbe arrivato a chiederle di non postare più i bambini del tutto, nemmeno di spalle, per tutelare la loro privacy.

L'indiscrezione

L'indiscrezione arriva da Alessandro Rosica, alias L'Investigatore Social, che spiega che «dopo aver sfornato una canzone contro le amiche tossiche di Chiara, (ha super ragione), oggi sono pronto a darvi l’ennesimo scoop. Ebbene sì! È guerra totale tra i Ferragnez.

Federico avrebbe deciso di tutelare i figli in tutti i sensi. Ma aprite bene le orecchie, se prima Chiara e Fede mostravano i figli solo di spalle, ora non potranno proprio più inserirli nelle loro ig stories. Ed è una notizia incredibile, siccome era il loro pane quotidiano».

Poi la stangata finale: «Se qualche fan della coppia sperasse in un lieto fine, mi dispiace informarvi che siamo ben lontani da tutto ciò. Inizialmente li mostravano solo di spalle, ora non possono proprio più. Ed è una notizia recentissima e io ve la sto raccontando». Nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento per i figli, Chiara e Federico sono solo un lontano ricordo ed entrambi si starebbero rifacendo la loro vita.