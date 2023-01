Chiara Ferragni e Fedez si trasferiscono e diventano vicini di casa di George Clooney

Il Lago di Como? È un sogno per tanti, un lusso per pochi. Certamente per Chiara Ferragni e Fedez che hanno deciso di realizzare un loro desidero, acquistare una villa sulla sponda orientale del lago più affascinante, più ricercato anche da star del cinema di Hollywood.

Una villa pazzesca, come mostrano le foto in esclusiva di Chi: 900 metri quadrati su due piani (più uno interrato), parco, piscina e spa. Valore totale, sottolinea il settimanale diretto da Alfonso Signorini, intorno ai 5 milioni di euro. Senza contare le spese di ristrutturazione.

Lavori in casa che saranno seguiti da Filippo Fiora, architetto e designer amico di Chiara, e altri consulenti che hanno accompagnato la coppia e figli Leone e Vittoria in gita sul lago. A quanto pare la signora Fedez avrebbe già ingaggiato anche un loro motoscafista di fiducia.

La loro intenzione sembra essere quella di trasferirsi, per un periodo non meglio precisato, a vivere a Como. Forse fino a quando la loro nuova "reggia" di Milano non sarà ultimata.

Una villa stile hollywoodiano per i Ferragnez che potrebbero così diventare vicini di casa di George Clooney. La loro dimora, villa Oleandra, è situata proprio sulla sponda opposta…