Chiara Ferragni, terzo figlio in arrivo? «L'ho sempre sognato, ma...»

«Vorrei avere tre figli come mia madre». Esordisce così Chiara Ferragni, rispondendo ad un follower che le chiede se volesse altri bambini. Nel box domande su Instagram, la moglie di Fedez si è scatenata nel rispondere alle tante richieste arrivate, di tutti i tipi. Ed ecco che, proprio cavalcando l'onda del gossip recente che vedeva l'imprenditrice digitale già incinta, lei conferma di volere un terzo bambino.

L'influencer risponde, in inglese, alla domanda di un follower: «Ho sempre pensato di avere tre bambini come mia madre, ma vedremo cosa ci riserverà il futuro. Non sarei ancora pronta ad avere un terzo bambino». Insomma, la volontà c'è ma non nell'immediato sottolinea Chiara.

Al momento lei e Fedez hanno i piccoli Leone e Vittoria, già protagonisti delle serie Ferragnez, che riempiono le loro giornate e, da veri e propri terremoti, hanno scombussolato le loro vite. Positivamente s'intende. Chissà che un terzo terremoto non sia più vicino di quanto i Ferragnez credano?