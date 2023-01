Chiara Ferragni, Vitto fa il caffè a papà Fedez: «Ormai è bravissima». Ecco come fa (e la reazione di lui)

Un caffè per papà. La piccola Vitto ormai cresce a vista d'occhio e, di buon mattino, è super carica. Corre, sorride, parla, ma soprattutto sa fare il caffè. «Mi fai un caffè amore?» chiede Fedez vedendo la piccola entusiasta. E subito Vittoria risponde: «Sì» e corre in cucina. Pian piano sale sulla sedia e inserisce la cialda nella macchinetta per poi spingere il pulsante e far uscire il caffè. Una vera professionista ormai. «Ma la bravura?» scrive intanto Fedez sotto il video postato nelle stories. Solo poco tempo fa, Chiara Ferragni aveva pubblicato un video nelle stories in cui insegnava alla secondogenita a fare il caffè et voilà, ha imparato subito.

Prima del caffè, Fedez, con la complicità dei figli Leone e Vitto, fa uno scherzo alla moglie Chiara che sta ancora dormendo. Pian piano entrano in stanza, mentre il rapper li riprende in silenzio e, una volta dentro, Leone urla: «Svegliati mamma» seguito dalla risata della Vitto. «Siete monelli» escalama l'imprenditrice digitale che ormai è sveglia.

Ieri Fedez ha speso parole di cordoglio per il decesso dell'amico Vialli. Pochi minuti dopo la morte di Gianluca Vialli, Fedez commenta quanto accaduto, e racconta di aver conosciuto l'ex calciatore, con il quale ha in comune la lotta contro un tumore, sebbene in circostanze diverse. In un video sul suo profilo Instagram, il rapper si dice tanto dispiaciuto per la scomparsa di Vialli, con cui aveva una conoscenza solo telefonica, ma che lo ha aiutato nei momenti più bui della lotta alla malattia.

«Ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli e faccio questo video per ricordarlo, perché pur non avendolo mai conosciuto di persona, mi ha dato una mano straordinaria», racconta Fedez. «Non mi era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore: mi ha dato una mano incredibile. Mi spiace, avremmo dovuto vederci e fare una foto con la nostra cicatrice». «Condoglianze alla famiglia e un abbraccio - conclude - sono costernato di non essere riuscito a conoscerti più a fondo, perché pur avendo avuto una conoscenza telefonica, mi hai dato tanto ed è giusto che le persone lo sappiano».