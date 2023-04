Chiara Ferragni, la foto al naturale senza trucco e i filtri. I fan approvano: «Più bella così»

Chiara Ferragni acqua e sapone. Con uno scatto senza filtri e senza trucco, l'imprenditrice digitale conquista tutti: «Fresh and clean» (fresco e pulito) scrive la moglie di Fedez sotto il post che pubblica su Facebook. Primo piano, caschetto biondo, mano sotto il volto e sul viso neanche un velo di trucco. Chiara decide di mostrarsi ai fan al naturale e questo gesto viene molto apprezzato. Sotto il post, infatti, si leggono una serie di commenti positivi per lei.

«So beautiful», «E sei già perfetta», «Bellissima», «Bella anche così.», «Bellissima anche senza trucco», «Le foto di cui la società ha bisogno», «Sei più bella così», «Quando una è bellissima di suo»: questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto la foto di Chiara. Sembrano lontani i tempi in cui gli haters invadevano di commenti i post di Chiara non lasciando spazio a sostenitori e fan accaniti. Forse, perchè negli ultimi tempi, più volte Chiara si è mostrata vicina ai comuni mortali. Prima su TikTok, pubblicando il video al mattino con il trucco sbavato, e ancora nei giorni seguenti mostrandosi senza filtri anche in veste casalinga, da madre a moglie. Insomma, con trucco o senza trucco, l'imprenditrice digitale piace sempre tanto: ad oggi infatti, i suoi utenti Instagram sono già 29 milioni.