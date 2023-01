Chiara Ferragni con la sorella Francesca, mamma Marina pubblica le foto di Vogue: «Le mie bambine modelle»

Marina Di Guardo è la mamma di Chiara Ferragni e delle sorelle Valentina e Francesca, come le sue figlie è anche lei molto social. La scrittrice infatti, si diverte molto a postare video e foto insieme ai nipotini oppure immagini che raccontano il suo lavoro nel mondo editoriale o vari ricordi di famiglia. In una delle ultime storie postate su Instagram, Marina ha rispolverato un vecchio servizio fotografico in cui Chiara e Francesca facevano da modelle.

In una delle ultime storie che Marina Di Guardo ha postato si vede una copertina di Vogue con una modella in compagnia di due bambine: Chiara e Francesca Ferragni. La mamma scrive: «Gaja e Franciolina su Vogue bambini per Bluemarine baby, in un servizio di Emanuele Pavese». Marina è molto orgogliosa delle sue tre figlie e lo dimostra anche via social: sotto ogni post delle sorelle c'è sempre un commento incoraggiante della mamma.

Marina Di Guardo non è però, solo mamma, è anche una nonna orgogliosissima dei suoi tre nipotini: Leone e Vittoria figli di Chiara e Fedez ed Edoardo figlio di Francesca e del marito Riccardo.