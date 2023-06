Chiara Ferragni, Leone e quel disegno sul Pride: pioggia di critiche dai fan. «Coinvolgere i bambini è troppo»

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend con i suoi bambini, Leone e Vittoria, a Disneyland Paris. L'influencer ha deciso di partire per un fine settimana all'insegna del divertimento che, però, poi, si è anche rivelato problematico, dato che, Chiara ha avuto anche la febbre alta. Nell'ultimo post che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'influencer ha raccolto le immagini più belle dei giorni scorsi passati in famiglia e una foto in particolare non è passata inosservata ai suoi follower che hanno commentato con molte critiche.

L'ultimo post che Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram contiene un'immagine, in particolare, che ha fatto un po' storcere il naso ai follower. Ovviamente, non per il messaggio che veicola, ma per la modalità in cui tale messaggio viene esposto. Si vede, infatti, il piccolo Leone che stringe tra le manine un disegno che raffigura una bandiera con i colori del Pride e sotto riporta la scritta Praid.

In molti pensano che la storpiatura sia solamente una finta, solo per fare risultare un po' più spontaneo il disegno, anche se, come in tanti scrivono, l'episodio che fece scalpore alcuni mesi fa, in cui Chiara interrompe i bambini che stanno giocando per fare delle foto, è ancora presente nella memoria degli utenti social più attenti.

Sotto al post di Chiara Ferragni sono comparsi moltissimi commenti che, appunto, avevano da ridire sulla foto che fa riferimento al Pride. Alcuni hanno scritto: «Addirittura coinvolgere i bambini... mi sembra un po' troppo», «Mettere in mezzo i bambini a certe tematiche, anche no!» oppure ancora «Far scrivere Pride a un bambino che non ha idea di cosa possa significare la parola, non è molto bello».