Chiara Ferragni, il mistero del cerotto si infittisce: follower preoccupati e lei non risponde

Ieri sera, giovedì 8 dicembre, è andata in onda l'ultima puntata del talent show X Factor. Fedez, che faceva parte della giuria, ha presentato il nuovo singolo Crisi di Stato e sulle poltroncine del Forum di Assago c'era anche la moglie Chiara Ferragni a sostenerlo. L'imprenditrice indossava un abito rosa e un dettaglio che non è per nulla sfuggito ai follower.

Al Forum di Assago che ospitava la finale di X Factor, Chiara Ferragni era impeccabile: bellissima nel suo abito rosa pastello e con indosso degli stivali di strass. Sul suo braccio però, c'era anche il cerotto che nelle scorse settimane aveva già fatto preoccupare i suoi milioni di follower.

Nonostante sotto i suoi post riceva mille domande a riguardo, Chiara non ha ancora svelato di che cosa si tratti, insomma, che funzione abbia il cerotto?

Chiara Ferragni non ha mai svelato di che cosa si tratti o il motivo per cui abbia sempre indosso la medicazione. Certo è che non fa nemmeno nulla per tenerla nascosta, anzi, l'influencer si mostra sempre con capi senza maniche che mettono in risalto il cerotto che porta sul braccio sinistro.