Chiara Ferragni, le immagini della nuova (ed enorme casa): scala a chioccola, piscina e vista mozzafiato sullo skyline di Milano

Un attico a piu' livelli, con finestre enormi e una tortuosa scala a chiocciola. La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez prende sempre piu' forma. I lavori della nuova casa stanno andando avanti e l'influencer ha condiviso con i suoi follower degli scatti nelle ultime ore per tenerli aggiornati.

Chiara Ferragni, le foto della nuova casa

Rimarranno sempre a CityLife, perché come hanno sempre detto è una zona che amano Chiara e Federico e il cambio di casa è stato necessario solo per questioni di spazio, la magione sorgerà all'interno delle nuove Residenze Libeskind 2 e la vista sullo skyline di Milano (anche se non è come quello di NY) è da brivido. La casa occupa una delle penthouse del complesso residenziale di lusso circondato da giardini, palestra e piscina, che sta prendendo vita proprio di fronte alle Tre Torri. E se sugli interior designer che seguono il progetto non ci sono dubbi - gli architetti sono Filippo Fiora e Federico Sigali di 131design, gli stessi che hanno firmato l'appartamento di Veronica Ferraro.

La luce non manca nella nuova abitazione che è completamente circondata da finestroni, gli infissi sono stati installati, gli impianti finiti. Il trasloco è previsto per il 2023.