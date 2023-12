Chiara Ferragni, la prima uscita pubblica: al parco con mamma e figli. E lei rassicura i fan: «Sto bene»

«Chiara come stai?», le ha chiesto qualche curioso. «Va bene, dai», ha risposto lei accennando un sorriso. Dopo giorni di silenzio social, l'influencer è stata paparazzata al Parco Sempione di Milano in compagnia della mamma Marina Di Guardo e dei figli Vittoria e Leone: si tratta della prima uscita di Chiara Ferragni da quando sono esplose le polemiche sulla vendita di pandoro e uova di Pasqua associata alla beneficenza.

La prima uscita: le foto

Le foto sono state pubblicate in esclusiva sul Corriere della Sera. Chiara, look casual, jeans e lungo cappotto, passeggia mano nella mano con i suoi bimbi. Fedez non c'è. L'imprenditrice e influencer non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha solo risposto «va bene, dai» alla domanda su come vadano le cose dopo questi giorni di polemiche. L'influencer è stata fotografata sorridente al parco, apparentemente tranquilla, nonostante il periodo di inevitabile tensione che sta attraversando, Da giorni non si era più vista uscire dal suo appartamento nell'esclusivo quartiere di CityLife, a Milano.

Le vacanze in montagna

Da Milano Chiara Ferragni e Fedez si stanno preparando a festeggiare le festività natalizie insieme alla loro famiglia. La coppia dovrebbe partire per la montagna. Lei in particolare aveva già organizzato viaggi, escursioni ed esperienze in montagna che era pronta a condividere con i suoi follower come sempre. D'altronde, come aveva detto Fedez in una scorsa diretta su Instagram: «Sono sposato con la Ferragni, non passeremo il Natale in casa, ha già prenotato tutto».

Il silenzio social

Nulla di nuovo, se non fosse che quest'anno i suoi quasi 30milioni di follower (in diminuzione giorno dopo giorno) non avranno il piacere di seguire le loro avventure perché si prospetta una vacanza "Instagram-off". Lo scandalo dei pandori non è ancora scemato e sono in molti ad attaccarla. Esporre agli hater la sua felicità per il Natale e la sua famiglia (Leone e Vittoria compresi), sembrerebbe essere un passo molto falso, visto il clima teso. Saranno festività diverse per i Ferragnez, abituati a condividere questi momenti, ma sicuramente tenere un profilo basso li aiuterà a riprendersi dopo questo brutto scivolone che non sembra voler passare così in fretta.

Cosa rischia

L'ipotesi di reato potrebbe essere quella di frode in commercio. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, intanto, su delega dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, acquisirà nei prossimi giorni tutti i documenti e i materiali necessari per accertare eventuali irregolarità in entrambi due i casi finiti sotto la lente degli inquirenti. Ma mentre l'imprenditrice digitale resta chiusa nel silenzio e il numero dei suoi follower su Instagram diminuisce ancora (dai 29,6 milioni dei giorni scorsi dopo un primo calo, ai 29,5 di oggi), a Padova è comparso un murales che la vede protagonista insieme a Fedez. Marito e moglie sono rappresentati mentre passeggiano mano nella mano con un pandoro Balocco e, sopra di loro, la scritta «Attenzione pickpocket» che mette in guardia i turisti dai borseggiatori. Il murales è opera dello street artist Evy Rein, lo stesso che aveva già realizzato un opera con la premier Meloni e Matteo Messina Denaro.