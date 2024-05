Chiara Ferragni pizzaiola: «Leo hai visto la mamma?». L'impasto "vola" durante la lezione di cucina

Chiara Ferragni è a Roma con i suoi bambini Leone e Vittoria e, nella Capitale, trascorrerà il fine settimana.

Fine settimana che si sta rivelando davvero divertente. L'influencer sembra molto più serena di qualche settimana fa e, forse, ha deciso di dedicarsi solamente ai suoi figli e di non pensare a nient'altro. Nelle sue storie Instagram, Chiara ha mostrato ai fan l'ultimo laboratorio che ha deciso di fare insieme agli amici e ai suoi piccoli. Nei video sembra davvero felice e si è anche improvvisata pizzaiola.

Chiara Ferragni ha partecipato a un laboratorio di cucina insieme a uno dei suoi amici più cari, Angelo Tropea e anche con Leone e Vittoria.

L'influencer e la sua bella compagnia hanno prima impastato la pasta che hanno, poi, tagliato e impiattato. Infine, l'hanno condita con cacio e pepe e se la sono mangiati. Ma non è finita qui, perché Chiara si è anche cimentata nella delicata arte di impastare la pizza, cibo che peraltro ama molto. Quindi, prima ha seguito le istruzioni del pizzaiolo e, poi, ha messo le mani in pasta... letteralmente. L'imprenditrice ha provato a far volteggiare in aria l'impasto e ci è riuscita senza romperlo anche se, a un certo punto, ha colpito uno dei faretti sopra al piano della cucina. Davanti a lei a guardarla, c'erano i suoi fan più importanti, i figli Leone e Vittoria, e Chiara sfodera un sorriso: «Leo hai visto la mamma?».

Tra qualche ora sarà la festa della mamma e quest'anno per Chiara Ferragni sarà un po' diversa. Lo scandalo del pandorogate e la recente separazione da Fedez hanno avuto un grande impatto sulla sua vita ma, come ha scritto qualche giorno fa nella didascalia del post del suo compleanno, tutto ciò che conta è proprio con lei: l'amore di Leone e Vittoria.