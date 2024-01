Chiara Ferragni, il ritorno sui social con i figli in montagna: «Dove è Fedez?»

Chiara Ferragni sta tornando man mano a postare sulle sue storie Instagram, dopo un lungo silenzio dovuto allo scandalo del Pandoro Balocco. Una reputazione da ricostruire e una credibilità imprenditoriale che ha subito un brusco calo, ma Chiara è pronta a ripartire da dove aveva lasciato, più o meno. Per adesso un lento e delicato rientro, con un focus sui figli Leone e Vittoria che mostra sempre, ma nessuna traccia del marito Fedez. Che cosa sarà successo?

Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi follower la gita fuoriporta di qualche giorno fa in compagnia dei figli, Leone e Vittoria. Le storie su Instagram mostrano una giornata serena e tranquilla immersi nella natura e tra i pony. Tuttavia i fan hanno notato che da quando la Ferragni è tornata sui social, Fedez non è mai stato inquadrato, mentre lei ha fatto capolino tra le storie del rapper a Capodanno (quando era ancora in silenzio socia).

Che sia successo qualcosa tra i due? O si tratta di una strategia di comunicazione per evitare altre polemiche?

Di certo Chiara sta affrontando il momento peggiore della sua carriera, ma secondo alcuni esperti entro alcuni mesi la situazione potrebbe tornare alla normalità, salvo nuove polemiche.