Chiara Ferragni senza parole per la frase di Vittoria: «Ti amo papà Fedez»

In casa Ferragnez vince Vittoria. A confermarlo sono le stories di Fedez in cui si vede la bambina capricciosa più che mai tra un «Ti amo papà» e delle "carezze", per il rapper, che di delicato hanno ben poco. Chiara Ferragni, impassibile, resta a guardare mentre la piccola, zaino in spalla e treccine bionde da Pippi Calzelunghe va via salutandoli come una vera diva.

Vittoria Luce Ferragni si conferma, così, la protagonista in casa del rapper milanese e dell'imprenditrice digitale più nota d'Italia.

Chiara Ferragni resta senza parole. Letteralmente, per la prima volta, l'influencer non sa cosa dire. Sopresa di vedere la piccola di casa così affettuosa con papà Fedez, non ha neanche avuto il tempo di godersi le effusioni che la figlia, sino a ieri, le dimostrava. Ora, come il più classico clichè che riguarda le figlie femmine, le sue attenzioni sono concentrate solo sul papà, ma in un modo tutto suo.

Nelle ultime ore, infatti, Fedez ha pubblicato delle stories su Instagram in cui lo si vede giocare allegramente con i figli.

Vittoria è protagonista assoluta: primi con i litigi con il fratello maggiore per il nome («Gaetano» o «Martino») da scegliere per il nuovo peluche, poi il pianto per per non aver vinto al sorteggio con Leo. E tra un «Ti amo papà» e le carezze un po' dirompenti, Vittoria Luce Ferragni si classifica al primo posto sul podio della notorietà in casa Ferragnez.

Fedez, un po' preso a schiaffi dalla figlia, e un po' coccolato dalle dichiarazioni amorose della piccola, si gode queste dimostrazioni di affetto. Chiara Ferragni che ieri era riuscita a farle dire un «Ti amo mamma» un po' costretto, invece, oggi ammutolita assiste all'affetto manifestato da parte di Vittoria nei confronti del papà.