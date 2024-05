Chiara Galiazzo, sfogo social dopo le critiche: «Non sono mai stata giudicata in questo modo»

Chiara Galiazzo è tornata a pubblicare canzoni e singoli dopo un periodo in cui era un po' assente e dietro le quinte del mondo della musica, vestendo i panni di autrice musicale. La cantante aveva raggiunto il successo a 26 anni con la vittoria a X Factor, ma adesso, 12 anni dopo, alcuni utenti hanno criticato alcune sue scelte di stile. «Da qualche mese sono più presente sui social e nel mondo della musica, con un nuovo singolo e sono in giro per la promozione», ha detto Chiara Galiazzo in un video pubblicato su TikTok dove ha denunciato una situazione che le sta molto stretta «questa cosa è stata accompagnata da un mio cambiamento fisico che è venuto da sé... Poi sono passati molti anni dai miei esordi, ormai 12 anni fa. Ci sono commenti che mi hanno fatto male e non capisco che cosa si aspettano le persone».

Lo sfogo di Chiara

Chiara Galiazzo è tornata sulle scene musicali con un nuovo singolo, Domani, accompagnato dal videoclip dove la cantante indossa un body bianco semplice e un paio di pantaloncini corti e calze dello stesso colore.

La scelta del look e il cambiamento della cantante non sembra essere piaciuto molto agli utenti social che l'hanno duramente criticata.

«Nei commenti ci sono persone che si chiedono: che fine ha fatto la Chiara genuina e goffa?, io non mi sono mai sentita goffa, ero solo un po' timida, ma sono cresciuta», dice Chiara in un video TikTok dove si sfoga. «C'è una mania di giudicare e pretendere che le persone e gli artisti che fanno il loro lavoro siano come vorrebbero le persone che commentano. Il mio look per il nuovo videoclip è stato criticato perché i miei pantaloncini sono troppo corti secondo il giudizio universale. Non capisco cosa è successo? Sono un po' allucinata, perché sono tutti così attenti e pretendono che noi siamo come vogliono loro? Non possiamo evolvere e curare noi stesse?».