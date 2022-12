Chiara Nasti, attaccata dagli hater: «Ignori tuo figlio per allenarti». La risposta al veleno dell'influencer

Chiara Nasti al centro di una nuova polemica. La compagna del calciatore Mattia Zaccagni, diventata da poco mamma per la prima volta del suo piccolo Thiago, ha ripreso ad allenarsi per ritornare in forma dopo la gravidanza.

Attiva sui social come sempre, l'influencer napoletana ha mostrato i duri allenamenti eseguiti con un personal trainer in videochiamata mentre il bebè è rimasto in disparte ma accanto alla mamma posizionato direttamente nell'ovetto. Tanto è bastato per attirare nuove critiche.

Le critiche degli hater

«Come allenarsi con un neonato», aveva scritto come didascalia ai video che mostravano i duri allenamenti eseguiti da Chiara Nasti. Ma sotto ai filmati dimostrazione l'influencer è stata attaccata da un hater: «Ignorarlo e continuare ad allenarsi. Seguitela per altri consigli da mamma», ha scritto un utente aggiungendo ironicamente diverse emoji della risata.

Mamma Chiara che difficilmente ignora le critiche ha riportato tra le storie il commento dell'utente e ha scritto: «Quello che ho detto nel 2022 rimane bel 2020». Ma non solo, perché la Nasti ha risposto direttamente alla critica posta dall'hater e ha scritto lapidaria: «Posso dirlo? Ma vai a ca***e».