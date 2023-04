Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, svelata la data del matrimonio: «Con te mi sento felice e al sicuro»

Chiara Nasti ha svelato la data del matrimonio con il suo fidanzato e papà del suo bambino Thiago, Mattia Zaccagni. La coppia convolerà a nozze in estate, più precisamente il 20 giugno 2023 e, infatti, in questi mesi fervono i preparativi per la cerimonia. L'influencer e il calciatore della Lazio stanno insieme ormai da due anni e sono molto affiatati, come dimostrano le foto e le storie che postano sui propri profili Instagram.

Chiara Nasti ha annunciato la data del matrimonio con una storia Instagram: l'influencer ha postato un cuore bianco con al centro la data delle nozze e le emoticon di una sposa e di uno sposo. Chiara ha, poi, dedicato delle dolci parole al suo fidanzato: «Grazie per l'uomo che sei, per tutto quello che fai per noi e per tutte le soddisfazioni che ci dai e che ci continuerai a dare. Con te mi sento davvero felice e al sicuro e non potrei provare sensazione migliore: sento che il nostro legame è indistruttibile. Grazie per tutto il rispetto che mi porti che al giorno d'oggi non è assolutamente un concetto da sottovalutare. Amo il tuo essere così leale, onesto e umile. Ti amo, anzi, io e Thiago ti amiamo».

Da quando Chiara Nasti è diventata mamma posta moltissime foto insieme al suo bambino Thiago e, nonostante, spesso riceva molte critiche, l'influencer sembra non farci caso, infatti, non risponde quasi mai ai commenti negativi.