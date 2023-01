Chiara Nasti e l'attaccamento "morboso" al figlio Thiago: «Non lo lascio a nessuno, solo alla nonna...»

Per Chiara Nasti il 2023 segna un anno pieno di grandi cambiamenti. Per la prima volta mamma, la compagna di Mattia Zaccagni ha messo in pausa tutti i suoi impegni lavorativi per dare spazio al figlio Thiago, nato lo scorso 16 novembre, e concentrare su di lui tutte le sue attenzioni.

Più volte l'influencer napoletana si è mostrata entusiasta della maternità: da quando ha dato alla luce il suo primogenito racconta quotidianamente sui social la nuova vita da mamma. Tuttavia, i commenti al veleno sotto ai post sui social non mancano da parte degli odiatori e spesso l'influencer mette a tacere ogni cattiveria dando la sua versione dei fatti.

Thiago ha segnato un traguardo importante e i due neo genitori hanno organizzato un mini party per l'occasione: «Due mesi del mio bimbo bellissimo. Mi migliori ogni giorno, sono così fiera di essere la tua mamma... sei così buono (pigro) e innocente», ha scritto a corredo del post mamma Chiara.

Gli hater tra i commenti, però, hanno avanzano una critica: c'è infatti chi accusa Chiara Nasti di usare il figlio come un «bambolotto». «Questa è la presa a sacco di patate», ha scritto qualcuno.

Poi, si legge: «Il bimbo lo tiene solo per pochi istanti, giusto per fare le foto, poi per il resto ha chi glielo guarda». Un commento che la Nasti non ha apprezzato, motivo per il quale ha deciso di replicare spiegando di essere particolarmente legata al figlio: «Magari, potrei assolutamente ma non lo faccio perché ho un attaccamento morboso verso mio figlio. Mi viene difficile lasciarlo a qualcuno, solo la mia mamma mi salva».