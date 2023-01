Chiara Nasti, la gaffe della sorella Angela fa arrabbiare i follower: «Non sai nemmeno parlare in italiano...»

Chiara Nasti è molto legata alla sorella minore Angela Nasti, anche lei nota influencer con più di 800.000 mila follower su Instagram. Da quando è nato il piccolo Thiago, Angela è spesso a Roma a casa di Chiara e le due postano storie e immagini dove ridono e si divertono con il bambino.

Una delle ultime foto che ha pubblicato la compagna di Mattia Zaccagni, ritrae proprio il neonato e zia Angela ha lasciato un commento sotto la foto che non è proprio piaciuto ai follower che l'hanno attaccata duramente.

Una delle ultime foto che Chiara Nasti ha postato sul proprio profilo Instagram, ritrae il suo bambino Thiago in diverse pose. La zia del piccolo, Angela Nasti ha commentato: «Ma possiamo ammazzarlo di baci?». Il termine utilizzato dalla sorella minore di Chiara ha scatenato l'indignazione degli utenti che le hanno risposto: «Si dice: riempirlo di baci, non ammazzarlo», «Che espressione infelice, non sai neanche parlare in italiano», «Comunque te e tua sorella avete un vocabolario davvero povero, leggete di più».

Chiara Nasti non si è mai lasciata intimorire dai commenti degli hater che la criticano su qualunque cosa faccia, anzi, l'influencer ha sempre dichiarato di volere vivere in modo sereno e proprio per questo di non avere intenzione di ascoltare nessuno.