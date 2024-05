Chiara Nasti: «Non potrei desiderare di più». La dedica dell'influencer agli uomini della sua vita

Chiara Nasti è incinta del suo secondo genito, una bambina che dovrebbe nascere a luglio. L'influencer, in questi giorni, si è concessa una piccola vacanza, non ha specificato dove, insieme al marito Mattia Zaccagni e al loro piccolo Thiago.

Chiara Nasti ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui fotografa i due ometti di casa indaffarati a giocare sulla spiaggia. L'influencer, accompagna allo scatto la seguente didascalia: «Non potrei desiderare di più... Quanto sono fortunata!».





I fan di Chiara Nasti non vedono l'ora di scoprire quale sarà il nome della sua bambina: come rivelato sui social, lei e Mattia Zaccagni sono indecisi tra Dea e Sole. Intanto, l'influencer si gode queste ultime settimane con il pancione e, nelle ultime storie ha messo a disposizione il box delle domande, unica attività che riesce a fare al momento. Chiara, infatti, ha spiegato: «Sono k.o... la pressione bassa non me la meritavo».