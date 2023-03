Chiara Nasti: «Via il malocchio». Ecco il rito magico dell'influencer

Chiara Nasti cerca in tutti i modi di tenere lontane da sé e dalla sua famiglia le energie negative. Per questo ha deciso di sottoporsi ad un rito contro il malocchio che, quindi, spera possa funzionare. L'influencer, tra un sorriso e l'altro, ha filmato tutto e ha poi pubblicato il video sulle sue storie Instagram.

Ovviamente, nel video non poteva mancare un sottofondo musicale e, tanto per rimanere in tema di magia, Chiara ha deciso di mettere la sigla di Harry Potter.

Nella sua ultima storia Instagram, Chiara Nasti è seduta su uno sgabello e sulla sua testa viene posto un piatto fondo nero con un po' d'acqua al suo interno. La persona che sta dietro di lei, poi, versa un po' di olio all'interno del piatto e, infine, aspetta alcuni secondi prima di inquadrare il tutto.

L'olio è rimasto compatto e ciò significa che la persona che si è sottoposta a questa prova del nove del malocchio, è fuori pericolo. Ecco perché Chiara, al termine del video, sorride sollevata.

L'influencer si è sottoposta al rito dell'olio che, secondo una credenza popolare napoletana, serve a capire se si è circondati da influenze negative o meno.

Chiara Nasti è diventata mamma del suo piccolo Thiago alcuni mesi fa e da quando è nato, l'influencer posta moltissimi contenuti, tra storie e post, insieme al neonato.

Forse Chiara si è sottoposta al rito del malocchio perché spesso sui social si scontra con gli hater che le lasciano molti commenti maliziosi sotto i suoi post.