Chiara Nasti, conto alla rovescia per il matrimonio: «Tra un mese esatto, marito e moglie»

«Tra un mese esatto, marito e moglie» scrive Chiara Nasti in una story Instagram a corredo di una foto col compagno Mattia Zaccagni. Insieme ormai da tempo e genitori del piccolo Thiago, i due innamorati si preparano a coronare il loro sogno d'amore col matrimonio. L'influencer, chiacchieratissima per molte esternazioni che spesso sono state reputate forti, è già tornata in perfetta forma dopo il parto.

Sono ormai in corso da tempo i preparativi per il grande evento.

E i fan della Nasti attendono di vederla vestita di bianco e, soprattutto, di vedere il competino scelto per il primogenito. Già un mesetto fa, Chiara aveva pubblicato uno scatto mentre provava un abito da sposa: «Un sogno», scriveva in didascalia. Si presuppone che l'emozione sia per lei che per il calciatore sia alta e questo rende tutto più accelerato. Cosa indosserà Nasti? Si farà notare anche stavolta?