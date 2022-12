Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano, data, location e ospiti: i dettagli del matrimonio

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano. È ufficiale, almeno secondo Chi. La coppia che da poco ha avuto un figlio, Thiago, nato il 16 novembre, avrebbe fissato la data delle nozze. Chiara e Mattia stanno insieme da giugno 2021, ma solo a dicembre di quell'anno hanno ufficializzato la loro relazione.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano: cosa sappiamo

Il Sì lo voglio sarà detto nel 2023. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini la location scelta è Villa Miani, dimora storica unica a Roma. Il suo panorama mozzafiato sulla Città eterna. Qui Chiara e Mattia hanno deciso di ospitare i loro invitati che saranno circa 200. E sapendo a quello che ci hanno abituato i due (dal sontuoso gender reveal del primogenito alla proposta di nozze debitamente registrata sui social) è facile immaginare come anche il matrimonio sarà studiato nei minimi dettagli per essere reso il piu' instagrammabile possibile. Speriamo non piovano critiche, anche stavolta.