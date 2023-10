Chiara Nasti, lo sfogo: «Se dovete offendermi scrivete messaggi brevi, quelli lunghi non li leggo»

Chiara Nasti da quando, anni fa, ha aperto il proprio profilo Instagram è sempre stata presa di mira dagli hater che non le hanno mai risparmiato nulla: qualsiasi foto o video postasse, non andava bene. Ora, che l'influencer è diventata mamma del suo piccolo Thiago, la situazione non è cambiata e, ogni giorno, Chiara legge commenti o messaggi offensivi. Quindi, questa mattina, sabato 7 ottobre, ha deciso di rivolgersi direttamente agli odiatori dettando loro alcune linee guida se desiderano che i messaggi vengano letti.

Nelle ultime storie Instagram che Chiara Nasti ha pubblicato, si trova insieme al suo bambino Thiago che si sta divertendo con alcuni giocatoli.

L'influencer, senza trucco e in piagiama, quindi, dice: «Comunque stavo leggendo qualche commento sotto le mie foto oppure i messaggi che alcuni mandano e vedo quanto si applica la gente per scrivermi trattati di offese, cioè perdo anche la concentrazione. Quindi, se volete insultarmi e farmi arrivare il messaggio, scriveteli brevi perché tutte quelle righe non le legge nessuno». Inoltre, Chiara ha scritto: «Siete bravi a insultarmi, soprattutto quando commentate il mio essere mamma, in quel caso vi svelo un segreto: sono una mamma perfetta».