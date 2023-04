Chiara Nasti, ecco il vestito da sposa: «Un sogno». Il commento di Mattia Zaccagni sorprende tutti

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni saranno presto marito e moglie. L'influencer e il calciatore della Lazio fanno coppia fissa ormai da diverso tempo e sono genitori del piccolo Thiago che è nato a gennaio. Chiara e Mattia si sposeranno il 20 giugno prossimo a Roma, lo aveva svelato l'influencer in alcune storie Instagram postate alcuni mesi fa. La coppia sembra essere molto affiatata e più innamorata che mai. Nell'ultima foto che Chiara ha pubblicato nel proprio profilo Instagram, indossa un lungo abito da sposa.

Un abito lungo, voluminoso e bianco candido, i capelli sciolti e sullo sfondo altri abiti da sposa. È questa l'ultima foto che Chiara Nasti ha postato sul proprio profilo Instagram, con a seguito la didascalia: «Un sogno» e l'emoticon raffigurante una sposa. Il compagno Mattia Zaccagni ha subito commentato lo scatto scrivendo: «Sarai la sposa più bella del mondo». I fan, però, sono sicuri che quello indossato da Chiara nella foto non sarà il suo abito del matrimonio, anche perché, è tradizione non mostrare nulla o rivelare alcun dettaglio delle nozze, prima della cerimonia. La foto, comunque, ha riscosso moltissimo successo e, infatti, ha raccolto migliaia di like e commenti.

Chiara Nasti da alcuni mesi è diventata mamma del suo primo bambino Thiago che compare spesso nelle sue storie Instagram o nei numerosi post che l'influencer pubblica nel suo profilo. Spesso, Chiara è presa di mira dagli hater che le criticano ogni cosa, anche il suo modo di fare la mamma, ma lei, senza mezze misure, ha sempre risposto a tono a chi aveva qualcosa da ridire sul suo conto.