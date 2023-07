Chiara Nasti, viaggio di nozze malinconico senza Thiago: «Non vedo l'ora di abbracciarti»

Chiara Nasti, in questo momento, si trova a Miami, Stati Uniti, dove, insieme al marito Mattia Zaccagni, si sta rilassando in viaggio di nozze. I due sono partiti come una vera e propria coppietta e, quindi, il piccolo Thiago è rimasto a casa, a Napoli, con i nonni e la zia Angela Nasti. L'influencer, però, tra uno scatto e l'altro, comincia a sentire la mancanza del suo piccolino e, infatti, lo scrive anche nelle sue storie Instagram.

Da quando Chiara Nasti è diventata mamma del suo piccolo Thiago, ovvero a novembre del 2022, non si è mai allontanata per così tanto tempo come adesso. L'influencer, infatti, è in viaggio di nozze ma il suo pensiero è sempre rivolto al suo bambino che è stato affidato alle cure amorevoli della sua famiglia. In una delle ultime storie che Chiara ha pubblicato nel proprio profilo Instagram, ha postato una foto del piccolo e ha scritto: «Non vedo l'ora di abbracciarti», aggiungendo un'emoticon con gli occhi lucidi. Chiara, come del resto ogni mamma, è legatissima a Thiago e, molto spesso, pubblica foto o video con lui e, più volte, ha dichiarato che non saprebbe più stare senza il suo bambino che le ha insegnato un nuovo tipo di amore più profondo rispetto a quello che conosceva prima.

Chiara Nasti ha postato varie foto del suo soggiorno a Miami con Mattia Zaccagni e, come al solito, moltissimi hater si sono scatenati con i commenti.

In tanti accusano l'influencer di modificare le proprie forme per apparire pressoché perfetta. Solitamente, Chiara risponde alle offese ma, questa volta, non ha dato corda a nessuna di queste uscite.