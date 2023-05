​Chiara Nasti e Zaccagni, il 20 giugno il matrimonio nella stessa chiesa di Totti e Ilary Blasi

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno già fatto partire il conto alla rovescia. Perché tra un mese l'influencer e l'attaccante della Lazio, che sono già genitori di un bambino, si uniranno in matrimonio. E in una città che vive il derby tra Roma e Lazio più di ogni altra in Italia, fa sorridere la scelta della chiesa: i due si sposeranno tra un mese esatto nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, una delle più belle della capitale ma soprattutto quella scelta da Totti e Ilary per il loro matrimonio nel 2005. Sono stati proprio Chiara Nasti e Zaccagni a scriverlo sui social: «Tra un mese esatto saremo marito e moglie», recita la storia pubblicata dalla influencer da due milioni di follower su Instagram.

Zaccagni e Chiara Nasti, tra un mese le nozze

Già da qualche mese Mattia e Chiara sono diventati papà e mamma di Thiago.

E in queste settimane sono stati alle prese (specialmente lei, perché lui è coinvolto dalla corsa Champions con la Lazio) con l'organizzazione delle feste. Dopo la cerimonia in chiesa, la festa si sposterà a Villa Miani, sulla collina di Monte Mario. Il tutto a pochi giorni dalla Nations League, che Zaccagni spera di giocare con la Nazionale mettendo da parte gli ultimi dissapori con Mancini che lo ha escluso dalle convocazioni.