Ciro Immobile e Jessica Melena si risposano, nozze bis per i 10 di matrimonio: il white party, l'abito, gli invitati

«Il 23 maggio 2014 ci siamo detto si. E oggi dopo 10 anni siamo qui per celebrare quello che siamo stati fin ora e rinnovare le nostre promesse d’amore per i prossimi infiniti anni». Ciro Immobile e Jessica Melena hanno organizzato una grande festa per rinnovare le promesse matrimoniali a 10 anni dalle nozze. A Roma è andato in scena un white party a bordo piscina durante il quale la coppia ha celebrato nuovamente il proprio amore, insieme a tanti amici pronti a divertirsi con loro. Tra gli ospiti anche Chiara Nasti, incinta e prossima al parto, e Mattia Zaccagni.

L'abito da sposa

La sposa indossava un lungo abito di pizzo, dalla profonda scollatura e dallo spacco vertiginoso. A impreziosire l'outfit dei meravigliosi orecchini pendenti di brillanti. L'ha accompagnata all'altare il fratello Luca Melena, mentre nel ruolo di damigelle e paggetti c'erano i 4 figli che ha avuto dal calciatore: Giorgia, Michela, Mattia e Andrea (l'ultimo arrivato nel 2022). Dopo la celebrazione all'aperto sotto un arco di rose bianche, via con la festa scatenata fino a tarda notte, con dj set e fuochi d'artificio al taglio della torta.

Gli invitati

Tra gli ospiti di Jessica Melena e Ciro Immobile c'erano anche Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Le due coppie sono legate da una profonda amicizia, tanto il capitano della Lazio e sua moglie sono stati scelti come padrino e madrina di Thiago, il primogenito di Mattia e Chiara. L'influencer, fasciata in un lungo abito bianco, ha sfoggiato il suo bellissimo pancione: è incinta del secondo bebè, una bambina, e il parto è previsto tra pochissime settimane. Questo non le ha impedito di godersi la festa e di scatenarsi in pista insieme a Jessica.

La storia d'amore

Jessica e Ciro si sono sposati in Abruzzo, nel 2014 a Bucchianico, paese d'origine della modella. "È stato un colpo di fulmine. Abbiamo un po' bruciato le tappe" hanno detto durante un'intervista a "Verissimo". Il calciatore ha raccontato: "Il Pescara stava per vincere il campionato e la sera del primo incontro non ho potuto parlarle più di tanto perché tanta gente mi fermava e voleva parlare con me o farsi una foto. Non ci siamo praticamente parlati. Ma poi ci siamo rivisti e le ho spiegato. E da lì non ci siamo più lasciati". Jessica era insieme a un'amica, e a rivelato di essere totalmente disinteressata al calcio e ignara di chi fosse Ciro. Ma le cose sono andate in fretta tra loro: solo un anno dopo è nata Michela, la loro primogenita, poi si sono sposati e hanno allargato la famiglia.