Clarissa Marchese (ex U&D): «L'epidurale prima del parto (il secondo), che differenza tra Usa e Italia»

Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne, qualche settimana fa ha dato alla luce il suo secondogenito, il piccolo Christian. Un'emozione grandissima condivisa anche dalla sorellina Arya che, a dispetto del fratello, è nata in America dove al tempo l'ex tronista viveva.

Insieme a suo marito Federico Gregucci, Clarissa ha creato una splendida famiglia. A distanza di due settimane, l'ex tronista nelle sue ultime Instagram stories ha voluto spiegare ai suoi follower com'è stata l'esperienza del parto e come sta affrontando questi primi giorni insieme al suo figlioletto.

Clarissa Marchese ha spiegato dettagliatamente ai suoi follower come ha vissuto il momento del parto. «Io ho partorito in ospedale di Montevarchi. Quando sono arrivata nella struttura ospedaliera ho fatto subito il tracciato, le visite e lì si è capito che sarebbe stato un parto abbastanza rapido», ha raccontato l'ex tronista. Poi, ha aggiunto: «Io ho chiesto di fare l'epidurale e quindi ho dovuto aspettare un po' di tempo».

Clarissa ha spiegato che l'esperienza epidurale è stata completamente diversa rispetto a quella del primo parto. «Quando ho fatto l'epidurale negli Stati Uniti io non sentivo niente dalla pancia in giù. In Italia invece, io sono riuscita a sentire quando arrivava la contrazione. Sono stata io a dover accompagnare il bimbo fino alla nascita. Lo so che ogni parto è un'esperienza diversa ma questa volta l'ho vissuta intensamente», ha raccontato l'ex tronista.

Clarissa Marchese ha spiegato ai suoi follower che le prime due settimane dopo il parto procedono alla grande. O forse a giorni alterni. «Le due settimane con il nuovo arrivato in casa stanno andando bene. Sono solo un po' esaurita per il semplice fatto che le notti sono quelle che sono e poi devo pensare al trasloco», ha raccontato Clarissa.