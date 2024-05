Clizia Incorvaia, addio al nubilato in Sicilia: «Ecco il mio team». E spunta il commento di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia, tra qualche settimana, coronerà il suo sogno d'amore: sposare il fidanzato e papà del suo bambino, Paolo Ciavarro. L'influencer racconta sui social tutti i preparativi del suo matrimonio che si celebrerà il prossimo 12 luglio in Versilia, Toscana.

La futura sposa è in Sicilia insieme alle sue amiche più care per festeggiare il suo addio al nubilato e, ovviamente, ha pubblicato tantissime storie e video che hanno riscosso grande successo. È arrivato anche il commento dell'amata suocera Eleonora Giorgi.

Giardini allestiti con decorazioni rosa e bianche, banchetti con piatti e tovaglioli dello stesso colore, tartine con la faccia di Paolo Ciavarro e materassino per piscina a forma di anello con diamante. Questi sono solo alcuni dei dettagli più iconici dell'addio al nubilato di Clizia Incorvaia.

L'influencer è felicissima di avere riunito tutte le sue amiche in Sicilia per trascorrere un fine settimana all'insegna del relax e del divertimento tra donne. Qualche giorno fa, la futura sposa aveva rivelato sui social: «Non vedo l’ora di vivere questo momento unico con amiche che sono importanti per me e fanno parte della mia vita da sempre! Chi arriverà da Londra, chi da Venezia, Milano, Roma, Sicilia…».

Nell'ultimo video che Clizia Incorvaia ha pubblicato sul proprio profilo Instagram è in compagnia delle amiche e tutte indossano occhiali da sole e fingono di leggere un quotidiano che in copertina riporta una foto della sposa e di Paolo Ciavarro. Così, l'influencer ha presentato il suo team e non è mancato il commento di Eleonora Giorgi che ha scritto: «Meravigliose» con tanti cuoricini rosa.