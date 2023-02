Coma Cose, l'annuncio a Sanremo: «Ci sposiamo, chi l'avrebbe mai detto»

I Coma_Cose si sposano. Nonostante siano in gara a Sanremo 2023 con un brano che s'intitola 'L'addio', i Coma Cose hanno annunciato proprio nella città dei fiori che si sposeranno. «Ebbene sì, chi l'avrebbe mai detto ma abbiamo deciso di sposarci», ha detto Francesca Mesiano, in arte California, dopo aver mostrato l'anello di fidanzamento al dito.

Coma_Cose, l'annuncio a Sanremo: ci sposiamo

«Abbiamo detto: adesso o mai più. Quindi quando usciremo dal frullatore del festival organizzeremo tutto per bene», ha aggiunto Fausto Zanardelli, altra metà della coppia e del duo artistico. D'altronde, il testo del brano 'L'addio', che racconta di una crisi superata (e realmente vissuta dai due cantanti con le 'Fiamme negli occhì) lo dice chiaramente: «Comunque andrà, l'addio non è una possibilità».

Coma Cose, chi sono

Chi sono i Coma Cose? Sono una coppia sul palco ma anche nella vita. Si chiamano Fausto Lama e California, alias di Francesca Mesiano. Al festival di Sanremo 2023 portano il brano "L'Addio". Decisamente diverso dal titolo che portarono a Sanremo 2021 quando cantarono "Fiamme negli occhi", un pezzo sull'amore, sulla prima fase dell'amore quando cieco e infiammato di passione. Stavolta hanno deciso di portare sul palco dell'Ariston la loro crisi di coppia, una fase diversa del loro rapporto.

I primi giorni del 2023 sul loro profilo social i Coma Cose avevano scritto ai fan che avevano bisogno di una fase di detox dai social e confessavano di stsre cercando un nuovo equilibrio: «Ultimamente abbiamo staccato dai social e siamo riusciti a lavorare in modo molto più produttivo, sia per il tempo impiegato a scrivere e registrare ma soprattutto per quello speso a lasciarci ispirare da qualcosa di più intimo…qualcosa di meno inquinato dal rumore di fondo. Vivere e lavorare insieme non è facile, ma è rassicurante constatare che trascurando Instagram stiamo anche trovando un equilibrio di coppia migliore. Sta diventando tutto troppo dispersivo… tutto tranne I GATTINI, i gattini restano le rockstar indiscusse del web. E VOI CHE NE PENSATE? Vi augurate un 2022 meno social e più real?». La serata dedicata alle cover vedrà i Coma Cose duettare con i Baustelle. Il brano sarà un classico italiano degli anni Ottanta: "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri.

II duo è nato nel 2016 a Milano. Nel 2019 danno vita al loro primo disco Hype Aura, suonano a Parigi in apertura ai Phoenix e allo Sziget Festival di Budapest. Questo è l’anno dei tutto esaurito nei club, tra cui quello all’Alcatraz di Milano. Parteciperanno anche al Primo Maggio a Roma e del Capodanno a Milano in piazza Duomo. "Fiamme negli occhi" diventa disco d’oro in sole 3 settimane (ad oggi doppio platino).