Jordan e la storia con l'aborigeno delle tribù amazzoniche: l'amore nato su Instagram conquista il web

La storia d'amore tra un ragazzo cresciuto in Amazzonia e la tipica ragazza occidentale sta facendo il giro del mondo sul web, conquistando tutti quelli che visualizzano i loro video. Ma come ha incontrato lei il suo bel Tarzan?

Dall'Australia all'Ecuador

Provengono da due continenti opposti e si sono incontrati senza pretese, ma poi è scattata la scintilla: Jordan Hauenschild vive in Australia (nel Queensland), Pitiuruk in uno degli angoli più remoti dell'Ecuador. Lei, 26 anni, ha trovato il profilo Instagram di lui nella sezione "esplora" per puro caso e gli ha scritto un messaggio curiosa di sapere come fosse la vita in America latina. «Stavo giusto facendo il doom scroll a tarda notte prima di andare a letto - racconta Jordan - e mi sono imbattuta in questo uomo meraviglioso che pubblicava contenuti incredibili su un Paese di cui non sapevo nulla. Ero incuriosita per come le persone vivono ancora quel rurale stile di vita e in una certa misura sapevo che c’erano tribù in Amazzonia, ma non avevo mai avuto il tempo di scoprire di più. Ho cliccato sulla sua pagina e gli ho inviato un messaggio».

La ragazza ha un carattere estroso e prende spesso decisioni impulsive guidate dalla sua curiosità: «Non si sa mai, potresti finire per scoprire la magia che non sapevi esistesse. Quella che ho scoperto io si trova dall'altra parte del mondo, in un Paese di cui non avevo mai sentito parlare e di cui non conosco la lingua». Jordan dice a Pitiuruk che vorrebbe sapere di più sulla sua cultura, ma non si aspettava davvero una risposta, invece il ragazzo le ha risposto anche piuttosto in fretta. «Non potevo credere che qualcuno, da quel pezzo di terra esotica, mi avesse appena risposto - spiega Jordan - Per una ragazza che vive una vita occidentale sulla costa del Queensland, che va sempre in spiaggia e vive in una casa normale, parlare con qualcuno dell’Amazzonia che sta in una capanna è davvero surreale».

L'incontro che ha fatto innamorare gli utenti

I due hanno iniziato a sentirsi tramite videochiamata per confrontarsi sulle rispettive abitudini quotidiane. Pitiuruk vive nel territorio di Pastaza, dove vengono offerte visite guidate proprio per permettere a chi è interessato di scoprire lo stile di vita ancestrale locale, immerso nella natura. Dopo 4 mesi di messaggi e videochiamate, Jordan ha deciso di partire per l'Ecuador e documentare il viaggio sui social. Non senza agitazione, la ragazza ha affrontato tante ore di volo e la paura che il lungo viaggio potesse deluderla. Ma quando è arrivata, si è sentita a suo agio con Pitiuruk e la sua famiglia ed è nato un legame romantico oltre l'amicizia. Comunicare non è molto semplice dato che nessuno parla molto la lingua dell'altro, ma a loro non sembra importare. Essere connessi con il mondo esterno, invece, è fondamentale: avere Internet e parlare della propria cultura per chi vive in Amazzonia serve a farla sopravvivere ed educare le persone. «La popolazione locale non vuole cambiare nulla del proprio stile di vita, ma deve abbracciare il turismo», riferisce il New York Post.

Il sentimento tra la coppia, intanto, cresce ancora: «Onestamente, non avevo idea di come sarebbe andata a finire la mia vacanza, ma tutto quello che posso dire è che è stato magico», ha detto Jordan. Il video che ha pubblicato su TikTok, che la riprende accanto a lui in avventure incredibili tra foreste e cascate, è diventato virale. Gli utenti sostengono la loro storia e non vedono l'ora di saperne di più. Un'utente ha scritto: «Ho avuto un’esperienza simile con un uomo. Non parlava molto inglese quando ci siamo incontrati per la prima volta, ma in qualche modo sembrava che la nostra connessione fosse più forte. Oggi lo andrò a prendere all'aeroporto. L’amore trova un modo».