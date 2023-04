Cristian Totti, amore a gonfie vele con la sua Melissa: il tenero selfie in auto

Amore a gonfie vele. Cristian Totti e la fidanzata Melissa sono più felici che mai e non si nascondono ai follower. Sul suo profilo Instagram, Cristian ha pubblicato una story dove si mostra sorridente e innamorato accanto alla fidanzata in macchina, artefice dello scatto social. Il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi vive serenamente la sua storia d'amore sempre più forte, di pari passo a quelle dei genitori. Papà Totti, infatti, prosegue la sua relazione con Noemi Bocchi e, parallelamente, anche Ilary è sempre più presa da Bastian Muller. Insomma, una famiglia nuova, ma felice, a quanto pare.

Non è la prima volta che Cristian pubblica foto in dolce compagnia della fidanzata. Nonostante il giovane calciatore non sia avvezzo all'uso dei social, ogni tanto mostra quello che fa e con chi. Per i compleanni dei suoi cari, spesso pubblica stories per gli auguri, com'è successo per il padre Francesco o per la sorellina Isabel. La fidanzata Melissa è già entrata in famiglia. Oltre ad essere ormai vicina alla secondogenita di Totti, Chanel, avrebbe conosciuto anche i genitori del fidanzato, che spesso lasciano like ai suoi post: e a volte anche lei stessa viene immortalata dai paparazzi durante le uscite con Ilary o Francesco.