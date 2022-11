Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti: così il figlio di Francesco vive la sua storia lontano dai social

Cristian Totti, il figlio di Francesco e Ilary Blasi, non ha mai amato apparire sui social. A differenza della stragrande maggioranza dei ragazzi della sua età, pubblica poche foto, non ama apparire e ama tenere per sé le vicende più personali. Sarà per questo che ha stupido la foto insieme alla sua fidanzata Melissa Monti. I due - raccontano i bene informati - si frequentano da mesi ma solo un mese fa sono apparsi insieme quando lei lo ha accompagnato alle partite che Cristian disputa abitualmente con il settore giovaniel della Roma. Lei è un'attrice che ha preso parte a film come "La grande bellezza" e fiction come "Mi chiamo Maya" e "Solo per amore". Nelle scorse ore la foto allo specchio che ha fatto rapidamente il giro del web. Ma Cristian vuole continuare a vivere la sua prima vera storia d'amore nella riservatezza. Anche perché di attenzioni mediatiche la sua famiglia ne è già piena.

Cristian Totti e Melissa Monti, un amore lontano dai social

Sul profilo di Melissa sono diverse le foto che li ritraggono insieme, corredate dai classici cuoricini. Scatti che risalgono anche a un anno fa (ma comunque non più di una decina) segnale del tempo che i due hanno passato insieme negli ultimi mesi ma anche della loro decisione di coltivare la relazione lontana dai social. Una scelta azzeccata e che fino ad ora ha premiato il loro rapporto.