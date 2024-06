Cristiano Malgioglio: «Non guido più la macchina perché ho investito una pecora, ho il terrore»

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi più amati della televisione italiana: oltre a essere un autore che ha firmato innumerevoli successi nella sua carriera, è anche giudice di Tale e Quale Show e di Amici, senza contare che è molto amico di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che, ad esempio, lo invitano nelle loro trasmissioni. Qualche giorno fa, Malgioglio è stato ospite a Deejay Chiama Italia e a Nicola Savino e Linus ha rivelato il motivo per cui non guida più la macchina.

L'intervista di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, non appena ha preso la parola a Deejay Chiama Italia ha detto: «Sono felicissimo di essere qui con voi».

Nicola Savino e Linus, quindi, hanno cominciato a fargli qualche domanda e uno degli argomenti trattati è stata "la guida". Linus ha chiesto: «Domanda pratica: guidi la macchina?» e Malgioglio ha risposto molto sinceramente dicendo: «Guarda, io la guidavo la macchina, stavo prendendo la patente però poi ho investito una pecora... ti giuro, è vero. È scappata nella campagna giù in Sicilia, ero vicino a Ramacca (paese in provincia di Catania da cui è originario, ndr). Da allora ho il terrore. Praticamente non ho mai guidato. Soltanto la bicicletta».

Cristiano Malgioglio e la frecciatina a Diletta Leotta

Non solo a Radio Deejay, Cristiano Malgioglio è stato ospite anche a Radio 105, precisamente nel programma 105 Take Away condotto da Daniele Battaglia e Diletta Leotta. In studio si è verificato anche un simpatico siparietto. La conduttrice non c'era perché impegnata nei preparativi di nozze e, proprio per questo, Malgioglio scherzando ha detto: «Auguri per il tuo matrimonio Diletta e grazie per non avermi invitato».