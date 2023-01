Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez potranno vivere insieme: superata la legge saudita contro le coppie non sposate

Cristiano Ronaldo e la sua fidanzata Georgina Rodriguez potranno vivere insieme in Arabia Saudita nonostante le leggi del Regno che impediscono alle coppie non sposate di convivere. Ma che cosa indica la legge saudita nel dettaglio?

Il 37enne attaccante è entrato a far parte del club saudita Al Nassr con un contratto di due anni e mezzo che si ritiene valga circa 175 milioni di sterline all'anno, ed è stato presentato ufficialmente ai tifosi in una grande cerimonia. Anche la modella spagnola di origine argentina Rodriguez, che ha accompagnato Ronaldo all'inaugurazione, si trasferirà a Riyadh insieme ai cinque figli di Ronaldo, di cui due suoi.

Non essendo sposati e con le leggi islamiche saudite che proibiscono severamente la «convivenza senza contratto di matrimonio» non era chiaro come la famiglia sarebbe rimasta unita. Sembra però che le autorità stiano permettendo a Rodriguez e Ronaldo di vivere sotto lo stesso tetto dato il potere stellare che porta il calciatore, secondo quanto dichiarato alla stampa spagnola da due avvocati sauditi.



Arriva l'ok per Cr7, Georgina attende

Sebbene le leggi del Regno proibiscano ancora la convivenza senza un contratto di matrimonio, le autorità hanno recentemente iniziato a chiudere un occhio e a non perseguire più nessuno. Un avvocato saudita ha spiegato a fonti inglesi che «oggi le autorità saudite non interferiscono più di tanto in questa faccenda (per gli espatriati, ndr.) anche se la legge vieta la convivenza senza matrimonio».

Il prossimo problema che la coppia deve affrontare è il visto di Rodriguez che non riceverà una card di permanenza per essere sposato con Cr7. Gli avvocati hanno ipotizzato che la squadra di calcio Al Nassr potrebbe sponsorizzare personalmente il visto della modella con l'alternativa che Rodriguez ottenga un visto turistico di un anno, anche se questo sarebbe scaduto molto prima della fine del contratto di Ronaldo.