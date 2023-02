Cristina Marino a casa dopo il parto, la sorpresa e il dolce gesto di Luca Argentero: «L'amore immenso»

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori (bis) di un maschietto. La famiglia ormai si è allargata: con la primogenita Nina Speranza, infatti, ora sono in quattro. L'ultimo arrivato, Noè Roberto, è nato lo scorso venerdì e ad annunciarlo in anteprima era stato il settimanale di Alfonso Signorini, Chi.

Nessuna conferma da parte dei genitori, ma nelle ultime ore l'attrice ha mostrato sui social il dolce ritorno a casa dopo il parto.

Il post su Instagram

Ad accogliere mamma e bimbo ci ha pensato Luca Argentero che ha pensato di riempire il soggiorno di casa con palloncini e striscioni per una dolcissima sorpresa. «Quanto amore, grazie per l'amore immenso», ha scritto Cristina Marino a corredo di alcuni scatti in cui ha mostrato il soggiorno. Palloncini in cui si legge il nome del bebè Noè e la scritta 'benvenuto', cuori e tantissimi fiori.

Ancora nessuna foto del bimbo, i genitori tengono molto alla loro privacy e vogliono godersi con spensieratezza la nascita del loro secondo figlio Noè Roberto insieme alla primogenita Nina, che sicuramente sarà entusiasta di avere in casa un fratellino.