Cristina Scuccia è fidanzata? «Lei non vuole parlarne»: la rivelazione dei compaesani dell'ex suora

Cristina Scuccia, ex suora vincitrice di The Voice, e futura concorrente de L'Isola dei Famosi, avrebbe un fidanzato. La Scuccia, molto criticata per aver tolto l'abito e scelto di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, avrebbe dunque un compagno, nonostante in più occasioni si sia dichiarata single dopo la sua uscita dal convento.

A rivelare lo scoop è Deianira Marzano che mostra sulle sue Instagram story un messaggio ricevuto da una sua follower, che è originaria dello stesso paese della Scuccia, e che afferma che ha un compagno. «In paese lo sanno in molti», esordisce il messaggio, facendo intuire che l'ex suora non si sarebbe nascosta molto in questa nuova relazione, ma fino ad ora avrebbe preferito non parlarne.

Nel messaggio viene poi fatto riferimento alla possibilità che possa parlare di questa cosa su L'Isola. In molti credono che l'ex suora punti a questa partecipazione al reality per avere visibilità e per promuovere la sua nuova carriera di cantante, aspetto che non a tutti è piaciuto e che ha fatto sì che venisse duramente criticata.