Cristian Totti, i 18 anni della fidanzata Melissa: fuochi d'artificio, super torta e karaoke. «Sei la più bella»

Festeggiamenti sfarzosi e pieni d'amore. Seppur siano solo 18 anni, la fidanzata di Cristian Totti non si è risparmiata in sfarzi e dettagli per festeggiare il suo compleanno. Dalle stories del figlio di Totti e della sorella Chanel, i fan possono ammirare il notevole impegno che Melissa Monti ha messo nell'organizzare tutto. Vestito piumato total green che mostra il suo fisico scolpito, musica, palloncini, karaoke, torta a più piani e fuochi d'artificio. Una festa in grande stile. E, ovviamente, si è adeguato anche il primogenito di Totti e Ilary: smoking nero per il neo calciatore che già da un anno è innamorato della sua Meli.

Al party era presente anche Chanel Totti, già legata a sua “cognata” , a cui ha dedicato dolci parole: «Sei la più bella». Il figlio dell'ex capitano della Roma e della conduttrice Ilary Blasi, da poco 17enne, sta vivendo la sua prima storia d'amore e ha deciso di farlo lontano dai riflettori, contrariamente ai genitori che sono costantemente sotto l'occhio dei paparazzi. Attaccante nell'under 18 della Roma, il figlio del Pupone. Per la prima volta, i due sono stati avvistati insieme, quando lei ha deciso di accompagnarlo e tifare per lui. Da poco, in realtà, Cristian ha iniziato a postare foto insieme alla fidanzata con tanto di dediche.