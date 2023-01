Damiano dei Maneskin compie 24 anni: la festa in stile anni Novanta (e la dedica di Giorgia Soleri)

Damiano David dei Maneskin compie 24 anni e festeggia con un party in stile anni Novanta. Pantaloni baggy (e nuovo look rasato) per lui, total look denim per la fidanzata Giorgia Soleri, che per l'occasione gli dedica un post su Instagram. «Buon compleanno al mio sexy e pericoloso, la mia "cotta" per sempre. Ti amo tanto», scrive Giorgia, che qualche giorno fa ha compiuto a sua volta 27 anni.

Alla festa pochi (e buoni) amici, tra cui i compagni di band Thomas Raggi e Ethan Torchio, assente invece Victoria che comunque ha fatto gli auguri al cantante sui social. «Gli anni Novanta sono i nuovi Duemila», scrive invece Damiano condividendo degli scatti del party firmati Fabio Germinario.

Il nuovo album e la recensione di Rolling Stone

E' in uscita il terzo album di Damiano David e soci, "Rush!", che arriverà il 20 gennaio. Sette giorni prima, il 13, uscirà il singolo Gossip: il quartetto lo ha inciso con il mitico Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, band statunitense considerata un simbolo del rock antisistema.a prima recensione di Rush! negli Usa è stata pubblicata sul numero di gennaio della storica rivista Rolling Stone, scritta dal 62enne David Browne, tra le firme più autorevoli del magazine: «Il circo rock'n'roll dei Maneskin», il titolo.

«A giudicare dai testi, la vita dei Maneskin sembrerebbe un baccanale dietro l'altro, tra erba, birra, coca e belle ragazze a portata di mano, mentre il cantante Damiano David è, per dirla con le sue parole, un domatore di leoni che si comporta in modo indecente e fa l'amore col pericolo. Un minuto prima guarda una top model degli Anni '90 in declino rubare un Basquiat, un minuto dopo si vanta dicendo: Mi chiedono come faccio ad essere così hot: è perché sono italiano», si legge nella recensione.