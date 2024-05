Damiano David è l'uomo più bello d'Italia, batte Luca Argentero e Raoul Bova: la classifica

Damiano David piace proprio a tutte. È quello che è emerso dal sondaggio pubblicato da Novella 2000, che ha chiesto al pubblico femminile chi fosse l'uomo più bello d'Italia. A rispondere sono state più di 500 donne, che hanno espresso la loro preferenza e, dalle loro risposte, la rivista ha stipulato una classifica.

Il podio

Al primo posto c'è il frontman dei Maneskin. A vincere su tutti è stato il suo fascino da bello e maledetto, che si differenzia da tutte le altre bellezze mediterranee. Il cantante, di 25 anni, ha conquistato il cuore di tutte le donne. In particolar modo delle adolescenti, che urlano il suo nome durante i concerti della band romana. Al secondo posto c'è, invece, Stefano De Martino (34 anni), che è apprezzato dalle donne non solo per il suo sex appeal, ma anche per la sua simpatia e intelligenza. Diventato famoso grazie ad Amici, oggi Stefano si è allontanato dalla danza per svolgere la carriera da conduttore televisivo. Medaglia di bronzo per Marco Mengoni (35 anni), che fa impazzire le under 25.

Di lui, il pubblico femminile apprezza l'ironia e la semplicità, che si manifesta in ogni suo gesto.

I mediani

A sfiorare il podio è stato Can Yaman (34 anni). Anche se non è italiano, alle donne piace il suo fisico scolpito. L'attore turco è seguito da Luca Argentero (46 anni), negli anni scorsi più alto nelle classifiche delle bellezze italiane. L'amato Doc ha di certo conservato il suo fascino, ma se è calato al quinto posto è solo perché, dai dati emersi, alle donne sembrerebbero piacere gli uomini più giovani. Sesto posto per Raoul Bova (52 anni) e settimo per Roberto Bolle (49 anni), apprezzato per il suo fisico perfetto.

Gli ultimi posti

A stupire per l'ottavo posto è Michele Morrone (33 anni). Diventato famoso per il film 365 giorni, alle donne piace per il suo sguardo a cui non si può dire di no e, stranamente, non lo apprezzano per il suo fisico scolpito. Nono posto per Pierfrancesco Favino (54 anni), che le donne considerano soltanto affascinante. Alla fine, a occupare l'ultimo posto è Giuseppe Giofrè (31 anni). Il ballerino di Amici ha conquistato soltanto il 5% dei voti del sondaggio di Novella 2000, in quanto le donne sono dell'opinione che abbia fatto un cambiamento troppo radicale dalla vittoria del talent nel 2021.