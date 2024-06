Damiano David «fidanzato modello», sostiene le battaglie di Dove Cameron (come faceva con Giorgia Soleri)

La storia d'amore tra Damiano David e Dove Cameron sembrerebbe procedere a gonfie vele. La coppia, innamorata e complice, ha illuminato un nuovo red carpet. Nella serata di lunedì 3 giugno, il frontman dei Maneskin e la celebre attrice Disney sono arrivati, mano nella mano, al terzo gala annuale organizzato a Los Angeles dalla Cameron Boyce Foundation's Cam For A Cause. Per l'occasione, il divo della musica non si è allontanato un momento dalla sua nuova fidanzata, rimanendole accanto per una causa a cui tiene particolarmente.

Il galà e l'associazione

La Cameron Boyce Foundation's Cam For A Cause è un'associazione nata a seguito della morte di Cameron Boyce, venuto a mancare il 6 luglio del 2019, all'età di 20 anni. L'attore e ballerino, molto conosciuto dal pubblico della Disney, è morto nel sonno a causa di alcuni medicinali che stava prendendo per curare una rara forma di epilessia.

Qualche settimana dopo la morte, i genitori della celebrità hanno deciso di realizzare un'associazione di beneficienza per aiutare tutti i ragazzi e le ragazze, vittime di violenza e che vivono in strada per disagi economici e familiari, con l'obiettivo di introdurli nel mondo dell'arte.

Da allora, molte star della Disney e colleghi di Cameron si riuniscono agli eventi annuali organizzati dall'associazione e tra questi c'è proprio Dove Cameron, che ha lavorato a stretto contatto con Cameron Boyce per la realizzazione del film Descendants. L'attrice è rimasta molto colpita dalla scomparsa improvvisa del 20enne e, ogni anno, è solita dedicare un piccolo pensiero all'amico sui social.

Damiano un «fidanzato modello»

Dove Cameron non è andata da sola all'ultimo gala dell'associazione. Quest'anno ad accompagnarla, mano nella mano, è stato proprio il cantante della celebre band romana Damiano David, che è rimasto accanto a lei per tutto il tempo. «L'uomo più bello d'Italia» ha sempre sostenuto la nuova fidanzata nei suoi progetti e, durante l'evento, ha cercato di sostenerla con baci e abbracci nei momenti più toccanti della serata.

I gesti del cantante non sono certo una novità. Anche quando aveva una relazione con Giorgia Soleri, Damiano ha sempre cercato di essere presente e di incoraggiare la ragazza per le sue battaglie mirate alla sensibilizzazione dell'endometriosi. Dei gesti che sottolineano come, il cantante dei Maneskin, anche sotto strati di vestiti di pelle e brani rock and roll, abbia un cuore d'oro e cerchi di essere sempre presente per le persone che ama.