Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti “beccati” a cena in un ristorante a Roma, sguardi complici e carezze: le foto esclusive

Capelli biondo platino lui e canotta nera con la scritta "crush" (“cotta” per i boomer), capelli lunghissimi sciolti e camicia di lino lei, impossibile non riconoscerli. Damiano David e Martina Taglienti non si nascondo più. Ieri sono stati visti in un ristorante di Roma, con loro diversi amici. Il frontman dei Maneskin è seduto nel dehor di una storica trattoria, ride, scherza e si scambia sguardi complici con la sua Martina.

Giorgia Soleri trasloca e lascia la casa di Roma dove viveva con Damiano. Sui social: «Dopo i Rolex, la guerra dei gatti?»

Damiano e Martina, la cena tra amici

Solo qualche giorno fa, lo scoop: i due vengono paparazzati in discoteca mentre si baciavano. Lui come un bambino beccato con le mani nella marmellata, si scusa con la sua ex (dice lui) fidanzata Giorgia Soleri: «È stato un mio errore.

L'amicizia tra i due iniziata del 2017

A confermarlo sono una serie di scambi di commenti avvenuti su Instagram tutti fra Ykaaar e MirtilleTouche, quando ancora nessuno sospettava niente. Nel dettaglio in uno Damiano le scrive “Ti amooooo” con moltissime O; in un altro le chiede “Posso dire che sei la mia fidanzata?” ottenendo come risposta “Non è professionale non diciamolo in giro“. E ce ne sono molti altri, tutti più soft, che testimoniano il bel rapporto fin da quell’anno.

Damiano dei Maneskin bacia una ragazza in discoteca, il video finisce sul web. «Con Giorgia Soleri ci siamo lasciati, non è tradimento»

Chi è Martina

Ora dopo la bufera, Damiano gira per Roma con Martina e altri amici. Sono sereni e sorridenti mentre cenano in un ristorante della capitale con un gruppo di amici. Ma chi è Martina Taglienti? 22enne modella e star dei social molto conosciuta e amata tra i più giovani. La ragazza insomma non è una sconosciuta, stiamo parlando di una delle modelle italiane più quotate del momento.