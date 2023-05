Daniele Dal Moro: «Oriana Marzoli è andata casa di Antonino Spinalbese». Lei: non entro in questo schifo di gioco, la verità la sanno tutti

La storia d'amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere giunta al termine, ma i fan non riescono a darsi pace. Numerosi sono stati i messaggi rivolti ai due ex concorrenti del Grande Fratello Vip per cercare di farli tornare insieme, ma sono stati inutili. Oriana Marzoli, da canto suo, ha chiesto ai suoi fan di non mandarle più messaggi che le ricordassero il suo ormai ex fidanzato e di evitare di chiederle come sta perché ne soffre troppo. La risposta di Daniele ai fan, invece, è stata molto più dura.

Il ragazzo non si è trattenuto, ieri sera, durante una diretta sulla piattaforma di microblogging Twitter, dove ha parlato con i suoi follower e i fan della coppia Oriele (nome che racchiude Daniele e Oriana) e, in seguito ha pubblicato una storia Instagram in cui attacca Oriana. La storia è stata rimosssa pochi secondi dopo, ma gli screen fatti dai suoi fan della storia su Instagram hanno fatto il giro del web.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto Daniele Dal Moro.

Ieri sera Daniele Del Moro ha avviato una diretta su Twitter per parlare direttamente con i suoi fan e chiarire la situazione in merito alla rottura con Oriana Marzoli. Nella diretta, il ragazzo ha provato a chiarire i motivi che lo hanno portato a rompere con l'influencer spagnola.

Daniele Dal Moro durante la diretta social ha perso la pazienza perché continuava a ricevere solo insulti dai fan, quindi si è sfogato sulle sue storie di Instagram, dove ha continuato ad attacare Oriana Marzoli, scrivendo : «La vostra reina, dopo la festa di (Alfonso) Signorini è andata a casa di Antonino Spinalbese, quindi non credo che sia un problema se io vedo il mio amico Edoardo Donnamaria con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi».

Il ragazzo ha poi chiesto di essere lasciato in pace e che non si avvicinerà a Oriana e che prima o poi troverà anche lui una persona che lo metta al primo posto.

Oriana Marzoli ha commentato la vicenda tramite una storia su Instagram dove dice: «Perché sono una vera donna non entrerò in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici e anche una persona che non è mia amica. Quindi, gioca da solo». I fan hanno pensato subito che l'influncer si riferisse ad Antonella Fiordelisi, sua nemica, ma amica di Daniele Dal Moro.

Poche righe per chiarire una volta per tutte che i due non torneranno più insieme, per lo sconforto dei fan.

La loro storia a questo punto sembra davvero finita.