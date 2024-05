Daniele Rugani e Michela Persico, il matrimonio a Montaldo Torinese fa infuriare il sindaco: «Devono vergognarsi per il comportamento. Non sono ospiti graditi»

Le nozze da favola tra Daniele Rugani e Michela Persico sono state celebrate ieri, mercoledì 29 maggio nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in Piazza San Carlo a Torino. Poi la festa è proseguita fino a tarda notte al castello di Montaldo. Tantissimi gli ospiti vip che hanno condiviso gli scatti del matrimonio. E mentre i neo sposi, già genitori di Tommaso (nato nel 2020), devono ancora tornare alla realtà, arrivano le lamentele del sindaco della cittadina, Sergio Gaiotti.

Daniele Rugani e Michela Persico, le nozze fanno invuriare il sindaco

Parla di un «vero e proprio finimondo» il primo cittadino di Montaldo Torinese, un paese di 732 abitanti a circa 18 chilometri da Torino, riferendosi a quanto sarebbe accaduto la scorsa sera al Castello di Montaldo che ha ospitato la cena di nozze del giocatore della Juventus con la conduttrice televisiva.

«Sono stato letteralmente bombardato per tutta la notte dalle telefonate dei miei concittadini che si lamentavano per il gran baccano che proveniva dal Castello – sottolinea il sindaco all'Ansa –.

Le nozze

Un matrimonio da sogno il loro che oggi i neosposi sono pronti a condividere con i loro fan. «Ed è si» hanno scritto marito e moglie su Instagram. Michela è arrivata in chiesa avvolta in un tubino ricoperto di petali di fiori ricamati in 3 d. Corsetto trasparente con stecche, gonna a sirena e un lungo velo. A impreziosire l'outfit due manicotti.

Daniele (in smoking) e il piccolo Tommaso erano emozionatissimi. Poi fuori dalla chiesa il lancio del riso e il volo delle farfalle.

Gli ospiti vip

Poi la festa è proseguita al Castello fino a tarda notte, forse troppo tarda ( a sentire le lamentele del sindaco di Montaldo Torinese). Nella location rose e ortensie ovunque e poi musica protagonsita della serata. Tantissimi gli ospiti vip: da Manuel Locatelli a Cristina Chiabotto.

La sposa al taglio della torta ha fatto un cambio look e si è presentata con un minidress liscio e pieno di pailettes, che lasciava poco spazio all'immaginazione. Taglio sotto il seno, schiena completamente nuda, capelli sciolti e ai piedi dei sandali con plateau ricoperti di strass. Insomma la festa è stata un successo, per loro, per gli abitanti di Montaldo Torinese (pare) un po' meno.