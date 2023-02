Leonardo Di Caprio, la nuova fidanzata ha 19 anni. Bufera social. "Eden ai tempi di Titanic non era nata"

La nuova fiamma di Leonardo Di Caprio è la modella Eden Polani. Lui, 48 anni. Lei, 19. Su Twitter i rumors si rincorrono sull'ultima relazione della star di Titanic. Impazza il gossip e pure un po' la polemica perché Polani è giovanissima: non era nemmeno nata quando Titanic è uscito nel 1997, più di 25 anni fa.

Ecco qualche tweet al vetriolo dedicato a Leo: "Qualcuno mi spiega cosa ha in comune un uomo prossimo ai 50 anni con una diciannovenne? Le controlla gli appunti di scuola?". E poi: "Qualcuno deve fermare Leonardo Di Caprio. Era divertente 10 fidanzate fa". E ancora: "Leonardo Di Caprio si preoccupa del cambiamento climatico solo perché vuole lasciare un mondo migliore alle sue ragazze".

Di Caprio è stato fotografato per la prima volta con Eden alla festa di lancio del nuovo EP della cantante di Detroit Ebony Riley. Il premio Oscar è stato visto seduto accanto alla modella israeliana mentre si godevano l'atmosfera. Cappellino da baseball nero, bomber nero su una camicia nera e jeans neri.

All'evento mancava l'attuale fidanzata di Leo, Victoria Lamas, che con i suoi 23 anni ha 25 anni in meno e quasi la metà dei suoi anni. Victoria e Leo erano stati paparazzati a fine dicembre per la prima volta. Fidanzamento lampo? Flirt già finito?

Twitter slams Leo DiCaprio, 48, over 'romance' with Eden Polani, 19, who wasn't born when Titanic was released https://t.co/a92kYOUamw

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 7, 2023