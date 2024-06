Diletta Leotta, addio al nubilato in discoteca a Ibiza: «Mi sposo». La festa, il dress code e gli ospiti

«Mi sposo». È iniziato così, dopo aver stappato la bottiglia di champagne, l'addio al nubilato di Diletta Leotta che il 22 giugno convolerà a nozze con Loris Karius. Una festa rigorosamente tinta di bianco con tanto di mini dress (preview per il matrimonio) firmato Atelier Emè. Il prezzo dell'abito è intorno ai 1.000 euro. Una mise leggera e preziosa con lunghe code bianche dietro: perfetta per Diletta Leotta e il suo addio al nubilato a Ibiza. In compagnia delle sue amiche Francesca Muggeri, Irene Simeone, Giulia Sofia, Luca Canciolo e Michele Cuzzilla si sono scatenati nella famosissima discoteca Ushuaïa.

«My bachelorette weekend», che tradotto significa «il mio weekend al nubilato ad Ibiza». Sono queste le parole che Diletta Leotta ha scritto a corredo del post Instagram. Una festa all'insegna del divertimento dove Diletta Leotta si è scatenata con i suoi amici più intimi.

Numerosi sono stati i commenti dei follower al post Instagram che la conduttrice Dazn ha pubblicato sul suo profilo. «Sei bellissima, una dea», scrivono la maggior parte dei suoi follower. Anche Cristina Marino ha commentato con l'emoji della fiamma

Diletta Leotta e Loris Karius si poseranno il 22 giugno nelle Isole Eolie e in particolare sul Therasia Resort di Vulcano. A ricoprire il ruolo di damigella della sposa è l'amica Elodie e ci saranno circa 160 invitati tra cui diversi ospiti vip tra personaggi dello spettacolo ed esponenti del mondo del calcio vicini agli sposi.

Inizia il countdown...