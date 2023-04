Diletta Leotta: «Ci si può innamorare anche di chi non ha un conto in banca cospicuo». Polemiche social contro la futura mamma

«Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo. Questo è quello che vorrei trasmetterti». Diletta Leotta ha pronunciato queste parole nel corso della sua trasmissione «105 Take Away» in diretta dal lunedì al venerdì con Daniele Battaglia. La conduttrice era in diretta con lo speaker quando ha pronunciato quelle parole che sono state subito notate dal pubblico. Sui social gli utenti si sono divisi: c'è chi chiede cosa intendesse Leotta con «conto in banca cospicuo» e chi punta il dito contro la futura mamma. Un utente ha poi chiamato in casa Karius, postando uno screen riguardante lo stipendio del portiere del New Castle.

«Infatti ha fatto un figlio con un calciatore ricco Diletta e la sincerità prende 2 direzioni diverse», scrivono su Twitter ma la maggior parte degli utenti è d'accordo con chi scrive: «Si sta trattenendo, dovesse dire quello che pensa perde il posto di lavoro».



Leotta e Karius: fiocco rosa in arrivo

Fiocco rosa in casa Karius- Leotta. “Sorprese di pasqua". Con questa frase Diletta Leotta ha rivelato il sesso del bebè. Ha scelto il giorno di Pasqua per dare l'annuncio ai suoi follower. A due settimane (circa) dal post in cui confermava la notizia, che già circolava da tempo in rete, della sua prima gravidanza ora decide di svelare ai fan anche il sesso del nascituro. Lo fa tramite un video Instagram: al suo fianco il fidanzato Loris Karius e le nipoti. La coppia si trova in famiglia per festeggiare la Pasqua e sono circondati di alloncini rosa e una torta con una cicogna che porta un fagozzino rosa. ebbene sì, Diletta Leotta e Loris Karius aspettano una femminuccia.

